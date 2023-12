Грузия возмутилась решением абхазского "парламента" отдать РФ государственные дачи

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, что на побережье Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Грузинский МИД в комментарии назвал незаконным актом ратификацию так называемым парламентом оккупационного режима Абхазии так называемого соглашения о передаче России дома отдыха "Бичвинта" в Пицунде.

"В свете международного права любое подобное соглашение является ничтожным. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое соглашение о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", – напомнили там.

Ведомство призвало международное сообщество "дать надлежащую оценку очередному незаконному шагу Российской Федерации", а Россию – выполнять международные обязательства.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в свою очередь решительно осудила "очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии", призвав международное сообщество "к решительной и безотлагательной реакции".

Strongly condemn another land grab by Russians in Georgian territories & their creeping annexation policies. The strong popular reaction we see around the #Bichvinta transfer is a direct result of continued occupation



I call on the Int. community for a strong and urgent reaction