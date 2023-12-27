Грузия возмутилась решением абхазского "парламента" отдать РФ государственные дачи

Министерство иностранных дел Грузии и президент Саломе Зурабишвили выразили возмущение из-за решения "парламента" непризнанной Абхазии передать России комплекс государственных дач "Бичвинда" в Пицунде, что на побережье Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Грузинский МИД в комментарии назвал незаконным актом ратификацию так называемым парламентом оккупационного режима Абхазии так называемого соглашения о передаче России дома отдыха "Бичвинта" в Пицунде.

"В свете международного права любое подобное соглашение является ничтожным. Поэтому на фоне оккупации Абхазского региона так называемое соглашение о передаче территории не может иметь никакой юридической силы", – напомнили там.

Ведомство призвало международное сообщество "дать надлежащую оценку очередному незаконному шагу Российской Федерации", а Россию – выполнять международные обязательства.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили в свою очередь решительно осудила "очередной захват россиянами земель на грузинских территориях и их политику ползучей аннексии", призвав международное сообщество "к решительной и безотлагательной реакции".

Strongly condemn another land grab by Russians in Georgian territories & their creeping annexation policies. The strong popular reaction we see around the #Bichvinta transfer is a direct result of continued occupation



I call on the Int. community for a strong and urgent reaction — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 27, 2023

Как поясняет "Эхо Кавказа", комплекс госдач "Бичвинта" в Пицунде был построен в 1958-1961 годах по распоряжению Никиты Хрущева.

С 1995 года РФ арендовала землю с дачами, а в январе 2022 года – договорилась с самопровозглашенной Абхазией о получении этой земли в собственность "на безвозмездной основе" на 49 лет с правом капитального строительства (по согласованию с абхазскими "властями").

Оппозиция в непризнанной Абхазии называла соглашение позорным и требовала его отмены, но в среду, 27 декабря, его ратифицировал местный "парламент" и подписал так называемый "президент" Аслан Бжания.

Абхазия, расположенная в северо-западной части Грузии на побережье Черного моря, вела войну за отделение от Грузии в 1992-93 годах. После насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году "независимость" самопровозглашенной Абхазии признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

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