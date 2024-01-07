Во Франции допустили строительство более 14 новых ядерных реакторов

Министр по вопросам энергетического перехода Франции Агнес Паннье-Рунахер заявила, что страна нуждается в большем, чем шесть новых атомных реакторов, которые сейчас запланированы, и, возможно, должна построить более 14 новых реакторов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Паннье-Рунахер сказала, что жизненно важно строить больше ядерных реакторов и увеличивать долю возобновляемых источников энергии во Франции, чтобы уменьшить зависимость страны от ископаемых видов топлива до 40% с 60% к 2035 году.

"Нам нужна ядерная энергия за пределами первых шести EPR (европейских реакторов под давлением), поскольку существующий (ядерный) парк не будет вечным", – сказала Паннье-Рунакер, добавив, что после 2026 года дополнительные потребности будут эквивалентны 13 гигаваттам, что соответствует восьми EPR.

В 2022 году президент Эмманюэль Макрон поставил ядерную энергетику в центр стремления своей страны к углеродной нейтральности к 2050 году, объявив о строительстве шести новых европейских реакторов под давлением и исследованиях по еще восьми реакторам.

Новые станции будут построены и эксплуатироваться контролируемым государством поставщиком энергии EDF с помощью десятков миллиардов евро государственного финансирования.

Новая энергетическая стратегия должна быть кодифицирована в законе, и ее обсуждение в парламенте запланировано на конец января.

Панье-Рунахер сказала, что выход за рамки 14 EPR будет "хорошей темой для обсуждения с законодателями", повторяя при этом, что мощности возобновляемой энергетики также нуждаются в массовом наращивании.

Решение Макрона продлить срок эксплуатации существующих атомных электростанций до более чем 50 лет с 40 лет для некоторых реакторов ознаменовало разворот от предыдущего обещания закрыть более десятка из 56 реакторов EDF к 2035 году.

Напомним, в ноябре 12 государств-членов Европейского Союза призвали Европейскую комиссию создать промышленный союз для малых модульных ядерных реакторов (ММР) – аналогов атомных электростанций, которые благодаря меньшему размеру могут устанавливаться в большем количестве мест.

Упомянутые государства ранее образовали альянс европейских стран, поддерживающих ядерную энергетику, утверждая, что она позволит достичь целей ЕС по уменьшению зависимости от ископаемого топлива – в частности российского.

В то же время некоторые государства Евросоюза, такие как Германия, выступают против дополнительного наращивания мощностей АЭС.