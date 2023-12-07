Еврокомиссия предлагает крупнейший за 20 лет пересмотр правил благосостояния животных

Европейская комиссия в четверг инициировала крупнейшую за последние 20 лет реформу правил благополучия животных при транспортировке по территории ЕС, а также содержание кошек и собак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

Исполнительный орган Европейского Союза предлагает впервые установить единые стандарты ЕС по разведению, содержанию и обращению с собаками и котами в питомниках, зоомагазинах и приютах.

Речь идет о сокращении максимально допустимого времени перевозки животных, обновлении размеров минимального пространства, в котором они должны находиться, ограничения на перевозку при низкой температуре, а также ужесточение правил экспорта живого скота за пределы Евросоюза.

Время в пути будет сокращено, а во время длительных поездок животные должны выгружаться для отдыха, кормления и водопоя. Особые правила будут применяться к животным, предназначенным для забоя, а также к уязвимым животным, таким как отлученные телята и беременные животные.

Отдельное регулирование предусмотрено для домашних собак и кошек. Оно призвано противодействовать нелегальной торговле ими, запретить их содержание в клетках, обеспечить надлежащее обучение и предупредить случаи издевательства над животными.

Оба законодательные предложения Еврокомиссия передаст на рассмотрение Европейского парламента и Совета ЕС, которые должны согласовать и окончательно их одобрить.

Как сообщалось, генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Марис Балодис будет просить Еврокомиссию ввести ограничения на коммерческий ввоз кошек и собак из России и Беларуси.