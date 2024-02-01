Премьер Нидерландов оптимистичен относительно согласования всеми странами ЕС 50 млрд евро для Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что настроен оптимистически относительно разблокирования финансирования для Украины в объеме 50 млрд евро.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Брюсселе журналистам перед началом специального саммита лидеров ЕС, которые обсудят этот вопрос.

"Я верю, что мы должны прийти к согласию сегодня между 27 странами, включая Венгрию. И я осторожно оптимистичен, что мы сможем это сделать вместе с Будапештом", – отметил Рютте.

По его словам, сейчас по этому вопросу идет много переговоров, но окончательно еще ничего не решено.

"Невозможно вникнуть в каждое пожелание (венгерского премьера) Виктора Орбана, потому что у меня есть свои собственные пожелания, которые... гораздо интереснее. В конце концов мы как-то должны найти решение, и я надеюсь, что мы сможем это сделать сегодня", – резюмировал Рютте.

Напомним, раньше Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.

По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть, по сути, это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

По данным СМИ, лидеры Евросоюза предложат внести в решение саммита ЕС идею проводить ежегодные обсуждения запланированного пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, чтобы заручиться поддержкой Венгрии в утверждении выделения средств.