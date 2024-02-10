Шольц и Байден в Белом доме призвали Конгресс США одобрить помощь Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Белый дом 9 февраля обсудил с президентом США Джо Байденом дальнейшую помощь Украине, и оба лидера призвали американский Конгресс как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование для нее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает агентство Reuters.

Перед встречей в Белом доме Байден сказал журналистам, что Конгресс будет виноват в "почти преступной халатности", если не примет решение о финансировании Украины, и поблагодарил Шольца за его лидерство в обеспечении военной помощи для Киева в Германии.

Немецкий канцлер в свою очередь напомнил о недавнем решении лидеров ЕС одобрить 50 миллиардов финансовой помощи Киеву и решение ФРГ увеличить военную помощь.

"И мы надеемся, что Конгресс, Палата представителей, прислушается к вам (Байдену. – Ред.) и примет решение о предоставлении необходимой поддержки", – добавил он.

Шольц подчеркнул, что в последнее время Германия сделала решающий вклад в поддержку Украины. "Теперь то же самое должно произойти в остальной Европе, а также в Соединенных Штатах", – сказал он, напомнив о желании президента РФ Владимира Путина дождаться падения поддержки Киева.

Накануне канцлер ФРГ встретился с американскими сенаторами из обеих партий, которые заверили его, что в Конгрессе понимают необходимость постоянной поддержки Украины.

8 февраля американский Сенат США сделал важный процедурный шаг к принятию пакета с финансированием Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.

Подробнее об этом – в статье "Луч надежды из США".