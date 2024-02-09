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Шольц в США обсудил с сенаторами поддержку Украины

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Пятница, 9 февраля 2024, 12:20

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Соединенные Штаты провел встречу с сенаторами.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы немецкого правительства, Украина нуждается во всяческой поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США из обеих партий", – отметил Шольц.

Перед своим визитом в США канцлер Германии опубликовал колонку в издании The Wall Street Journal, в которой предостерег от победы РФ в Украине и призвал сохранять поддержку Киева.

Шольц отбыл в Вашингтон в четверг, а в пятницу проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

Накануне Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Детали смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

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Германия США Шольц