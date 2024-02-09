Шольц в США обсудил с сенаторами поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Соединенные Штаты провел встречу с сенаторами.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в Twitter (X).

По словам главы немецкого правительства, Украина нуждается во всяческой поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии.

It was good to talk again with members of the US Senate from both sides of the aisle. Ukraine needs all of our support in order to defend itself against Russia’s aggression. pic.twitter.com/sMloMcj5OU February 9, 2024

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США из обеих партий", – отметил Шольц.

Перед своим визитом в США канцлер Германии опубликовал колонку в издании The Wall Street Journal, в которой предостерег от победы РФ в Украине и призвал сохранять поддержку Киева.

Шольц отбыл в Вашингтон в четверг, а в пятницу проведет переговоры с президентом Джо Байденом.

Накануне Сенат США принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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