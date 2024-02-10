Сенат США принял очередное процедурное решение по пакету со средствами для Украины

Сенат США 9 февраля принял очередное процедурное решение для дальнейшего одобрения законопроекта с дополнительным финансированием Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

За процедурный шаг, который позволит вносить поправки в законопроект, проголосовали 64 сенатора против 19 при 50 необходимых голосов.

Группа сенаторов от Республиканской партии уже планирует подать поправки, которые касались бы защиты южной границы США – хотя на голосовании ранее на этой неделе согласованный двухпартийный пакет миграционной политики был отклонен.

Как уточнила посол Украины в США Оксана Маркарова, следующее заседание Сената по законопроекту запланировано 10 февраля в 19:00 по Киеву, к нему уже зарегистрировали 70 проектов поправок.

Напомним, законопроект предусматривает 61 миллиард долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 миллиардов долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 миллиарда долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

8 февраля Сенат США сделал важный процедурный шаг к принятию пакета. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.

Подробнее об этом – в статье "Луч надежды из США".