Швейцария объявила о намерении углубить сотрудничество с НАТО

Федеральное правительство Швейцарии намерено углубить сотрудничество с Североатлантическим Альянсом, в частности путем привлечения срочников к совместным учебным миссиям и пересмотра правил транзита иностранных военных через свою территорию.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Swissinfo, говорится в отчете швейцарского правительства об усилении безопасности, представленного парламенту страны накануне, 31 января.

Власти Швейцарии в отчете отмечает, что продолжает придерживаться многолетней политики нейтралитета, но оставляет за собой право в случае нападения формировать необходимые военные альянсы. "Необходимо создать правовую основу с соблюдением границ нейтралитета", – говорится в документе.

В этом же контексте швейцарский Федеральный совет предлагает усилить сотрудничество с НАТО в сфере обороны.

"Швейцария в значительной степени сама наложила на себя нынешние ограничения, поэтому она должна отказаться от них или по крайней мере адаптировать их в рамках закона о нейтралитете", – отмечается в отчете.

Правительство Швейцарии также заявило, что не следует брать на себя никаких обязательств, зависимостей или ограничений, которые были бы в конечном итоге несовместимы с нейтралитетом страны.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину швейцарские власти и общество все больше склоняются к усилению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе и с Североатлантическим Альянсом. Швейцария уже является участником программы НАТО "Партнерство ради мира" и в прошлом году заключила соглашение о сотрудничестве в ее рамках.

В то же время Швейцарию критикуют на международном уровне за ее позицию относительно запрета реэкспорта вооружений, которые могли бы использовать для борьбы с российской агрессией против Украины.