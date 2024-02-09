"Пожилой человек с плохой памятью": Байден обратился к американцам после решения Минюста

Президент США Джо Байден прокомментировал решение специального прокурора не выдвигать ему обвинения по делу ненадлежащего хранения секретных документов.

Как сообщает "Европейская правда", для этого Байден незапланированно обратился к американцам.

Специальный прокурор Роберт Гур заявил в своем отчете, что он отказался от выдвижения уголовных обвинений после 15-месячного расследования, поскольку Байден сотрудничал и его будет трудно осудить, описав его как "доброжелательного, пожилого человека с плохой памятью".

Байден в гневном опровержении заявил, что с его "памятью все в порядке". Переполненный эмоциями во время выступления в Белом доме, он набросился на предположение адвоката, что якобы он забыл, когда умер его сын Бо, и сказал, что обвинения в том, что он намеренно хранил засекреченные материалы, было "просто ложным".

"Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос. Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их дело", – сказал Байден, комментируя упоминание о смерти сына во время допроса.

Президент, который ранее на этой неделе назвал разговор с Ангелой Меркель в 2021 году состоявшимся с покойным канцлером Германии Хельмутом Колем, возразил против описаний его отзыва.

"С моей памятью все в порядке", – сказал он, добавив, что рад, что дело расследовал специальный прокурор.

Напомним, в январе 2023 года стало известно об обнаружении в доме Байдена в Делавэре нескольких партий документов с грифом "секретно", в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.

Для расследования ненадлежащего обращения Байдена с документами назначили спецпрокурора Минюста США Роберта Гура.

О документах, найденных у Байдена, ЕвроПравда подробно рассказывала в статье Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США.

Также напомним, что в июне 2023-го большое жюри – присяжные, уполномоченные одобрять уголовные обвинения, в частности федеральные, – обвинило экс-президента США Дональда Трампа в деле о секретных документах, а Минюст США в тот же день опубликовал 49-страничный обвинительный акт.