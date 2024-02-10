Вице-президент США назвала политически мотивированным отчет о памяти Байдена

Вице-президент Камала Харрис выступила в защиту главы Белого дома Джо Байдена и раскритиковала доклад специального советника Министерства юстиции, в котором говорилось о провалах в памяти у американского президента.

Слова Харрис приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".

Вице-президент назвала отчет "безосновательным" и "политически мотивированным".

"Я считаю – как бывший прокурор – комментарии, сделанные этим спецпрокурором, безосновательными, неточными и неуместными", – сказала она.

Харрис отвергла беспокойство относительно возраста президента, подробно рассказав об опыте работы с Байденом после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Вице-президент сказала, что была "почти на каждой встрече" с ним и его командой национальной безопасности в последующие дни.

"Президент был впереди и на вершине всего этого, задавая вопросы и требуя, чтобы американские военные, разведчики и дипломатическое сообщество выяснили и знали – сколько людей погибло, сколько американцев, сколько заложников, стабильна ли ситуация", – сказала она.

Харрис раскритиковала характеристику психического здоровья Байдена, которую дал спецпрокурор.

"То, как было охарактеризовано поведение президента в этом отчете, не может быть более неправильным относительно фактов", – добавила она.

В отчете, опубликованном в четверг, специальный прокурор Роберт Хур заявил, что он решил не возбуждать уголовные обвинения после 15-месячного расследования в отношении обращения Джо Байдена с секретными документами, потому что президент "сотрудничал со следствием".

Хур сказал, что Байдена будет трудно осудить, и назвал его "добросовестным пожилым человеком с плохой памятью".

После этого Байден гневно прокомментировал решение специального прокурора не выдвигать ему обвинения по делу ненадлежащего хранения секретных документов.

Напомним, в январе 2023 года стало известно об обнаружении в доме Байдена в Делавэре нескольких партий документов с грифом "секретно", в дополнение к старым документам, найденным в аналитическом центре команды Байдена в Вашингтоне.

О документах, найденных у Байдена, ЕвроПравда подробно рассказывала в статье Гаражные тайны Байдена: какие последствия будет иметь скандал, в который попал президент США.