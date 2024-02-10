Віцепрезидентка США назвала політично вмотивованим звіт щодо пам’яті Байдена

Віцепрезидентка Камала Гарріс виступила на захист очільника Білого дому Джо Байдена і розкритикувала доповідь спеціального радника Міністерства юстиції, в якій йшлося про провали в пам'яті у американського президента.

Слова Гарріс наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

Віцепрезидентка назвала звіт "безпідставним" і "політично вмотивованим".

"Я вважаю – як колишній прокурор – коментарі, зроблені цим спецпрокурором, безпідставними, неточними і недоречними", – сказала вона.

Гарріс відкинула занепокоєння щодо віку президента, детально розповівши про досвід роботи з Байденом після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Віцепрезидентка сказала, що була "майже на кожній зустрічі" з ним і його командою національної безпеки в наступні дні.

"Президент був попереду і на вершині всього цього, задаючи питання і вимагаючи, щоб американські військові, розвідники і дипломатична спільнота з'ясували і знали – скільки людей загинуло, скільки американців, скільки заручників, чи стабільна ситуація", – сказала вона.

Гарріс розкритикувала характеристику психічного здоров'я Байдена, яку дав спецпрокурор.

"Те, як було охарактеризовано поведінку президента в цьому звіті, не може бути більш неправильним щодо фактів", – додала вона.

У звіті, опублікованому в четвер, спеціальний прокурор Роберт Хур заявив, що він вирішив не порушувати кримінальні звинувачення після 15-місячного розслідування щодо поводження Джо Байдена із секретними документами, тому що президент "співпрацював зі слідством".

Хур сказав, що Байдена буде важко засудити, і назвав його "добросовісною літньою людиною з поганою пам'яттю".

Після цього сам Байден гнівно прокоментував рішення спеціального прокурора не висувати йому звинувачення у справі неналежного зберігання секретних документів.

Нагадаємо, у січні 2023 року стало відомо про виявлення в домі Байдена в Делавері кількох партій документів з грифом "таємно", на додачу до старих документів, знайдених в аналітичному центрі команди Байдена у Вашингтоні.

Про документи, знайдені в Байдена, ЄвроПравда детально розповідала у статті: Гаражні таємниці Байдена: які наслідки матиме скандал, в який потрапив президент США.