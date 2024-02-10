Экс-министр юстиции Венгрии уходит из политики из-за помилования по делу педофила

Бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга объявила о намерениях уйти из политики из-за причастности к скандалу с помилованием лица, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.

Об этом Варга написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Она отметила, что "берет на себя политическую ответственность" за подписание президентом указа о резонансном помиловании, поскольку тогда возглавляла Министерство юстиции.

"Для того, чтобы решение президента об индивидуальном помиловании было действительным, необходима дополнительная подпись министра юстиции", – пояснила Варга.

Она добавила, что уходит "из общественной жизни, слагает полномочия члена парламента", а также не будет возглавлять список партии Виктора Орбана "Фидес" на выборах в Европарламент.

"Венгрия может и в дальнейшем рассчитывать на меня в защите наших национальных интересов и ценностей", – отметила Варга.

Перед этим об отставке на фоне скандального помилования объявила венгерский президент Каталин Новак.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

Оппозиционные партии Венгрии после этого потребовали отставки Новак.

Накануне по меньшей мере тысяча человек вышла на протест в Будапеште, требуя отставки Новак из-за ее решения помиловать мужчину, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме.