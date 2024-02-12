Торгпред Украины: На инцидент с зерном на границе нужна реакция, чтобы не стало еще хуже

Торговый представитель Украины Тарас Качка считает, что польские власти должны решительно отреагировать на действия польских фермеров, которые рассыпали зерно из украинских грузовиков, чтобы не допустить худших насильственных инцидентов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Единственное, что теперь может спасти – снять все блокады и гарантировать безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер (один из лидеров протестов польских фермеров и перевозчиков. – Ред.) и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы", – заявил Тарас Качка в своем Facebook.

По его мнению, недостаточная реакция польских властей на повреждение груза из Украины приведет "к более сильной ксенофобии и политическому насилию".

"Всего месяц назад Польша вспоминала убийство мэра Гданьска на почве политической ненависти. Теперь имеем очередную эскалацию насилия на общей границе. Мы на распутье – или бояться насилия, которое разрушает уже не польско-украинскую торговлю, а Люблинский треугольник, потому что уничтожили зерно, которое направлялись в Литву. Или наконец опомниться и говорить как взрослые.

И если равнодушие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, то я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов", – отметил Тарас Качка.

Напомним, в воскресенье возле КПП "Дорогуск" протестующие высыпали часть зерна из украинских грузовиков, которые пересекли границу.

Посол Украины в Польше заявил, что ожидает решительной реакции польских органов власти на этот инцидент.

Читайте и смотрите также интервью с торговым представителем Украины о блокаде границы, протестах фермеров и действиях Киева.