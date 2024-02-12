Торгпред України: на інцидент з зерном на кордоні потрібна реакція, щоб не почалося щось гірше

Торговий представник України Тарас Качка вважає, що польська влада має рішуче відреагувати на дії польських фермерів, які розсипали зерно з українських вантажівок, щоб не допустити гірших насильницьких інцидентів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Єдине, що тепер може врятувати – зняти всі блокади і гарантувати безпеку українським вантажам в Польщі. Інакше завтра Меклер (один зі співлідерів протестів польських фермерів і перевізників – Ред.) і його банда почнуть вбивати українців за те, що вони українці", – заявив Тарас Качка у своєму Facebook.

На йго думку, недостатня реакції польської влади на пошкодження вантажу з України призведе "до сильнішої ксенофобії та політичного насильства".

"Лише місяць тому Польща згадувала вбивство мера Ґданська на ґрунті політичної ненависті. Тепер маємо чергову ескалацію насильства на спільному кордоні. Ми на роздоріжжі – або боятися насильства, яке руйнує вже не польсько-українську торгівлю, а Люблінський трикутник, бо знищили зерно яке прямували до Литви. Або нарешті схаменутися і говорити як дорослі.

І якщо байдужість до насильства над українськими товарами в Польщі збережеться, то я не здивуюсь знищеним фурам з польським сиром чи просто знищеним польським товарам на полицях українських супермаркетів", – зазначив Тарас Качка.

Нагадаємо, у неділю біля КПП "Дорогуськ" протестуючі польські фермери висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Посол України у Польщі заявив, що очікує рішучої реакції польських органів влади на цей інцидент.

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