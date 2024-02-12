Литва хочет жестко ограничить рекламу азартных игр

Литовские депутаты в понедельник зарегистрировали поправки к закону об азартных играх, которые предлагают с 2025 года еще больше ограничить рекламу азартных игр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Около 50 депутатов, преимущественно из правящего большинства, подписали поправки, которые предлагают запретить распространение информации о том, что игорные компании спонсируют любые публичные мероприятия, деятельность физических или юридических лиц.

Если поправки будут приняты, это приведет к запрету рекламы букмекерских контор и казино на телевидении, в газетах, журналах или новостных сайтах, а также на уличных билбордах.

Ни названия, ни логотипы игорных операторов не смогут появляться на футболках спортсменов и на аренах во время спортивных мероприятий.

Компании смогут публиковать информацию о видах азартных игр только в игорном заведении или на веб-сайте компании, адрес которого указан в Положении об азартных играх.

Предлагается разрешить игорным компаниям публиковать информацию об азартных играх только в изданиях, ориентированных на профессионалов в этой сфере. Они могли бы рекламировать свое имя и бренд на здании главного офиса или игорного заведения.

Инициатор поправок Миндаугас Линге из правящего консервативного "Союза Отечества" ранее заявлял, что в прошлом году общий доход игорных операторов составил 222 миллиона евро, по сравнению со 103 миллионами евро в 2020 году.

Сумма, потраченная на рекламу в игорном бизнесе, удвоилась с 6,36 миллиона евро в 2020 году до 12,73 миллиона евро в 2023 году.

Прибыль игорных операторов увеличилась с 20 млн евро в 2020 году до более 53 млн евро в 2022-м.

Напомним, в Германии федеральный комиссар по вопросам наркотиков и наркомании представил отчет о масштабах игровой зависимости, согласно которому примерно 1,3 миллиона взрослых имеют такую зависимость, еще 3,3 миллиона имеют ее начальные признаки.

А бельгийское правительство решило запретить рекламу азартных игр на различных платформах с целью борьбы с зависимостью и долгами.