Литва хоче жорстко обмежити рекламу азартних ігор

Литовські депутати в понеділок зареєстрували поправки до закону про азартні ігри, які пропонують з 2025 року ще більше обмежити рекламу азартних ігор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Близько 50 депутатів, переважно з правлячої більшості, підписали поправки, які пропонують заборонити поширення інформації про те, що гральні компанії спонсорують будь-які публічні заходи, діяльність фізичних або юридичних осіб.

Якщо поправки будуть прийняті, це призведе до заборони реклами букмекерських контор та казино на телебаченні, в газетах, журналах чи новинних сайтах, а також на вуличних білбордах.

Ані назви, ані логотипи гральних операторів не зможуть з'являтися на футболках спортсменів та на аренах під час спортивних заходів.

Компанії зможуть публікувати інформацію про види азартних ігор лише в гральному закладі або на веб-сайті компанії, адреса якого зазначена в Положенні про азартні ігри.

Пропонується дозволити гральним компаніям публікувати інформацію про азартні ігри лише у виданнях, орієнтованих на професіоналів у цій сфері. Вони могли б рекламувати своє ім'я та бренд на будівлі головного офісу або грального закладу.

Ініціатор поправок Міндаугас Лінге з правлячого консервативного "Союзу Вітчизни" раніше заявляв, що в минулому році загальний дохід гральних операторів склав 222 мільйони євро, у порівнянні зі 103 мільйонами євро в 2020 році.

Сума, витрачена на рекламу в гральному бізнесі, подвоїлася з 6,36 мільйона євро у 2020 році до 12,73 мільйона євро у 2023 році.

Прибуток гральних операторів збільшився з 20 млн євро у 2020 році до понад 53 млн євро у 2022-му.

Нагадаємо, у Німеччині федеральний комісар з питань наркотиків та наркомані представив звіт про масштаби ігрової залежності, згідно з яким приблизно 1,3 мільйона дорослих мають таку залежність, ще 3,3 мільйона мають її початкові ознаки.

А бельгійський уряд вирішив заборонити рекламу азартних ігор на різних платформах з метою боротьби із залежністю та боргами.