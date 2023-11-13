В Германии власти бьют тревогу из-за высокого уровня игровой зависимости в стране

В Германии федеральный комиссар по вопросам наркотиков и наркомании Буркхард Блинерт представил отчет о масштабах игровой зависимости, согласно которому примерно 1,3 миллиона взрослых имеют такую зависимость, еще 3,3 миллиона имеют ее начальные признаки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Учитывая масштабы игровой зависимости, Блинерт призвал принять меры, в частности, запретить рекламу спортивных ставок на телевидении до 23:00.

Он также призвал к более жестким ограничениям в спортивных трансляциях.

"Когда вы просматриваете результаты Бундеслиги на своем смартфоне, вы сразу же наталкиваетесь на предложения букмекерских компаний", – сказал комиссар.

"Азартные игры редко делают игроков счастливыми", – добавил он.

Исследование показало, что особенно склонными к игромании являются мужчины и молодые люди в возрасте от 21 до 35 лет, а также люди с психологическими расстройствами и высоким уровнем употребления алкоголя.

Согласно докладу, люди с мигрантским происхождением также подвергаются особому риску.

Пандемия COVID-19 также создала благоприятную почву для распространения игровой зависимости, поскольку уязвимые люди оказались в одиночестве и под финансовым давлением.

Напомним, в сентябре власти шотландского города Глазго в среду одобрили выделение 2,3 миллиона фунтов стерлингов для открытия первой в Великобритании комнаты, где разрешается употребление запрещенных наркотиков под наблюдением врачей.

А в марте бельгийское правительство решило запретить рекламу азартных игр на различных платформах с целью борьбы с зависимостью и долгами.