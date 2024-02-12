Президент Румынии созывает Совет нацобороны, обсудят агрессию РФ против Украины

Румынский президент Клаус Йоханнис объявил о созыве заседания Высшего совета национальной обороны, которое состоится днем 21 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба румынского лидера.

Во время заседания Высшего совета национальной обороны планируют обсудить вопросы, связанные с "ситуацией с безопасностью в Черноморском регионе в контексте российской агрессии против Украины и ее последствия для Румынии".

Также участники проанализируют развитие оборонного сектора и войска, противодействие киберугрозам в прошлом году, а еще "другие актуальные вопросы в сфере национальной безопасности".

О созыве Совета стало известно после того, как во время атаки российских беспилотников в Одесской области в ночь на 10 февраля в Румынии объявили предупреждение для населения приграничных населенных пунктов и поднимали истребители F-16.

Кроме того, в Молдове обнаружили обломки беспилотника Shahed, которыми российские оккупационные войска атакуют Украину.

В то же время румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что РФ не совершала целенаправленных нападений на страну и не будет делать этого в будущем.