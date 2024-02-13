В Норвегии говорят, что прошли самый сложный период в борьбе с инфляцией
Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум заявил, что экономика страны, которая не является членом ЕС, движется к более спокойному состоянию на фоне высокого уровня инфляции в западных странах.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.
"Самый сложный период позади", – сказал Ведум, добавив, что хотя рост цен остается слишком высоким, его темпы постепенно снижаются.
Впрочем, по его словам, еще рано говорить о победе страны, богатой на ископаемое топливо, в битве с инфляцией.
Центральный банк Норвегии ожидает, что в этом году стране удастся избежать рецессии. Министерство финансов видит среднегодовую инфляцию в этом году на уровне 3,8%, согласно октябрьским оценкам, в то время как центробанк прогнозирует рост цен на 4,4%.
Высокие показатели норвежских секторов экономики, связанных с нефтью и газом, благодаря санкциям против РФ, помогли компенсировать замедление в строительстве и розничной торговле, тогда как обесценивание национальной валюты также благоприятно сказалось на других экспортных товарах, таких как морепродукты.
Ранее сообщалось, что в последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков.
В конце прошлого года министры финансов ЕС заключили соглашение о пересмотре правил расходов государств Евросоюза.
Правительства стран ЕС наконец дали согласие на реформированную систему, которая будет предусматривать более медленные темпы сокращения долга и дефицита, чем было раньше.
А осенью министры финансов Европейского Союза поддержали график, который предусматривает реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года.