В Норвегии говорят, что прошли самый сложный период в борьбе с инфляцией

Министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволд Ведум заявил, что экономика страны, которая не является членом ЕС, движется к более спокойному состоянию на фоне высокого уровня инфляции в западных странах.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

"Самый сложный период позади", – сказал Ведум, добавив, что хотя рост цен остается слишком высоким, его темпы постепенно снижаются.

Впрочем, по его словам, еще рано говорить о победе страны, богатой на ископаемое топливо, в битве с инфляцией.

Центральный банк Норвегии ожидает, что в этом году стране удастся избежать рецессии. Министерство финансов видит среднегодовую инфляцию в этом году на уровне 3,8%, согласно октябрьским оценкам, в то время как центробанк прогнозирует рост цен на 4,4%.

Высокие показатели норвежских секторов экономики, связанных с нефтью и газом, благодаря санкциям против РФ, помогли компенсировать замедление в строительстве и розничной торговле, тогда как обесценивание национальной валюты также благоприятно сказалось на других экспортных товарах, таких как морепродукты.

Ранее сообщалось, что в последнем квартале прошлого года экономика еврозоны снова подверглась стагнации, продолжив неутешительную тенденцию для ЕС, который страдает от войны, инфляции и ослабления экспортных рынков.

В конце прошлого года министры финансов ЕС заключили соглашение о пересмотре правил расходов государств Евросоюза.

Правительства стран ЕС наконец дали согласие на реформированную систему, которая будет предусматривать более медленные темпы сокращения долга и дефицита, чем было раньше.

А осенью министры финансов Европейского Союза поддержали график, который предусматривает реформирование фискальных правил Евросоюза до конца года.