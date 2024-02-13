У Норвегії кажуть, що пройшли найскладніший період у боротьбі з інфляцією

Міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум заявив, що економіка країни, яка не є членом ЄС, рухається до більш спокійного стану на тлі високого рівня інфляції в західних країнах.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg.

"Найскладніший період позаду", – сказав Ведум, додавши, що хоча зростання цін залишається занадто високим, його темпи поступово знижуються.

Втім, за його словами, ще зарано говорити про перемогу країни, багатої на викопне паливо, в битві з інфляцією.

Центральний банк Норвегії очікує, що цього року країні вдасться уникнути рецесії. Міністерство фінансів бачить середньорічну інфляцію цього року на рівні 3,8%, згідно з жовтневими оцінками, водночас центробанк прогнозує зростання цін на 4,4%.

Високі показники норвезьких секторів економіки, пов'язаних з нафтою та газом, завдяки санкціям проти РФ, допомогли компенсувати уповільнення в будівництві та роздрібній торгівлі, тоді як знецінення національної валюти також сприятливо позначилося на інших експортних товарах, таких як морепродукти.

Раніше повідомляли, що в останньому кварталі минулого року економіка єврозони знову зазнала стагнації, продовживши невтішну тенденцію для ЄС, який потерпає від війни, інфляції та ослаблення експортних ринків.

Наприкінці минулого року міністри фінансів ЄС уклали угоду про перегляд правил витрат держав Євросоюзу.

Уряди країн ЄС нарешті дали згоду на реформовану систему, яка передбачатиме повільніші темпи скорочення боргу та дефіциту, ніж це було раніше.

А восени міністри фінансів Європейського Союзу підтримали графік, який передбачає реформування фіскальних правил Євросоюзу до кінця року.