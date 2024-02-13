Председатель Еврокомиссии на следующей неделе может объявить о решении переизбраться на должность

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже в следующий понедельник, 19 февраля, должна объявить о своем желании баллотироваться на второй срок.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью AFP заявил Даниэль Каспари – депутат Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза, в который входит и фон дер Ляйен.

По словам Каспари, председатель Еврокомиссии может объявить о своих намерениях на заседании ХДС в понедельник, 19 февраля.

"Это был бы хороший знак для Европы", – добавил он, заверив, что партия "от всего сердца" поддержит переизбрание фон дер Ляйен.

По словам евродепутата, о выдвижении фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии также должна объявить Европейская народная партия – крупнейшая политическая группа Европарламента, в которую входит ХДС, – на съезде в Бухаресте 6-7 марта.

65-летняя Урсула фон дер Ляйен до избрания председателем Еврокомиссии возглавляла Министерство обороны Германии. Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.