Президент Еврокомиссии назвала 2024 год ключевым для демократии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом, прежде всего, из-за агрессии РФ против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала на выездном заседании парламентской фракции Христианско-социального союза Германии в Баварии, сообщает dpa.

"У нас есть выборы в Европе, у нас есть выборы в Соединенных Штатах Америки. И мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить победу открытых, свободных демократий", – подчеркнула президент ЕК.

Фон дер Ляйен призвала Европу больше сосредоточиться на обороне: "Защита должна быть фундаментальной задачей Европы".

Ранее президент Евросовета Шарль Мишель не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент в июне и поэтому досрочно покинет пост.

Если это произойдет, и лидерам ЕС не удастся быстро прийти к согласию относительно преемника Мишеля, председательство в Европейском совете временно перейдет к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.