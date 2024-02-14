Албания обвинила проиранских хакеров в кибератаке на ведомство статистики

Органы кибербезопасности Албании заявили, что хакерская группа, спонсируемая правительством Ирана, осуществила атаку на Институт статистики страны в начале февраля.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Национальное управление электронной сертификации и кибербезопасности обвинило Homeland Justice, "злонамеренную группу, спонсируемую иранским правительством", в атаке, которая задела 40 компьютеров.

1 февраля Институт статистики Албании сообщил, что стал объектом "сложной кибератаки" и что некоторые его системы пострадали.

Албания и ранее обвиняла Иран в подобных атаках. После кибернападения в июле 2022 года правительство обвинило в ней Министерство иностранных дел Ирана.

Считали, что атака была осуществлена в ответ на то, что Албания предоставила убежище членам иранской оппозиционной группы "Народные моджахеды Ирана". Это заставило правительство разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Федеральное бюро расследований США и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры определили Homeland Justice как "иранских государственных киберакторов".

МИД Ирана отрицает свою причастность к этой атаке. Соединенные Штаты, НАТО и Евросоюз поддержали Албанию в этом споре.

В конце декабря парламент Албании сообщил, что подвергся кибератаке, хакеры пытались получить доступ к его данным и уничтожить их, временно остановив его работу.

Местные СМИ сообщили, что кибератакам со стороны иранских хакеров под названием Homeland Justice также подверглись оператор мобильной связи и авиакомпания.

В июне 2023 года албанские власти провели рейд в лагере для членов группы "Народные моджахеды Ирана", чтобы изъять компьютерные устройства, вероятно, связанные с запрещенной политической деятельностью. Во время рейда погиб один человек.