Нидерланды присоединились к коалиции по поставке Украине современных дронов

Нидерланды присоединяются к военной коалиции, которая предоставит Украине передовые технологии беспилотников и усилит ее наступательные возможности в войне против России.

Об этом в интервью Reuters объявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает "Европейская правда".

Обещание Нидерландов является дополнением к анонсированным истребителям F-16, а также артиллерии, боеприпасов и систем противовоздушной обороны, которые страна уже предоставляет украинской стороне.

По словам министра, для Нидерландов это могут быть дополнительные расходы в дополнение к обещанным 2 миллиардам евро для Украины.

"Мы, конечно, знаем, что беспилотники очень важны в этой войне. Именно поэтому мы присоединяемся к коалиции по разработке беспилотников, которую Украина создала вместе с Латвией и другими странами, чтобы убедиться, что мы делаем именно это – увеличиваем производство, используем новейшие технологии и предоставляем именно то, что нужно Украине", – сказала Оллонгрен.

Она добавила, что именно созданная коалиция "сможет реагировать на новые запросы Украины, поскольку они видят, как развивается борьба на фронте".

"И я думаю, что в этом и будет сила этой коалиции, в том, что она сможет обеспечить в очень короткие сроки то, что им нужно", – отметила глава Минобороны.

Напомним, в конце января Великобритания и Швеция заявили, что присоединяются к коалиции по вооружению украинских сил "тысячами" новых дронов.

Перед этим министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что балтийская страна достигла прогресса в создании коалиции из почти 20 стран для вооружения украинских сил "тысячами" новых дронов.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.