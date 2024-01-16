В Латвии говорят, что почти 20 стран присоединились к "коалиции дронов"

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что балтийская страна достигла прогресса в создании коалиции из почти 20 стран для вооружения украинских сил "тысячами" новых дронов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Спрудс отказался предоставлять дальнейшие подробности проекта беспилотников, заявив, что "сейчас мы находимся на этапе, когда мы приближаемся к 20 партнерам" в "коалиции дронов".

Заявления министра обороны Латвии является первым свидетельством масштаба инициативы по беспилотникам после того, как соответствующий план был представлен на встрече с его украинским коллегой Рустемом Умеровым в декабре 2023 года.

По его словам, эта инициатива поможет украинским военным в войне, где использование дронов стали важным элементом боевых действий.

"Основная цель – сделать все, чтобы как можно больше этих беспилотников было доставлено в Украину", – сказал Спрудс.

Ранее президент Эдгарс Ринкевичс сообщил, что его страна возглавляет "коалицию дронов" среди союзников, которые оказывают военную поддержку Украине.

Напомним, в недавнем разговоре министров обороны Украины и Латвии глава Минобороны Украины благодарил Латвию за проактивную роль в развитии "коалиции дронов" и сообщал о совместных планах в этой сфере.

Также Латвия подготовила следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые и зенитные системы.

Кроме того, сообщил президент Эдгарс Ринкевичс, Латвия планирует в течение 2024 года провести обучение для 3000 украинских военных и продолжит проекты реабилитации для украинских военных и пограничников.