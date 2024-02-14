РФ задержала немца, обвинив в перевозке конфет с каннабисом

Российские таможенники задержали в Санкт-Петербурге немецкого гражданина, обвинив его в перевозке конфет с каннабисом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам таможенников РФ, 38-летний мужчина прибыл в Санкт-Петербург из Стамбула, и при досмотре его багажа якобы обнаружили пачку конфет "Fink Green Goldbears", на упаковке которых был изображен листок марихуаны.

Российские таможенники утверждают, что нашли в багаже мужчины шесть жевательных резинок, которые, по их словам, имели резкий запах, а тесты якобы подтвердили наличие тетрагидроканнабинола – каннабиноида, запрещенного в РФ.

Таможенная служба России также опубликовала фотографию немецкого паспорта, шести жвачек и упаковки "Fink Green Goldbears".

"Пассажир пояснил, что в конце прошлого года приобрел 10 конфет с марихуаной в одном из специализированных магазинов у себя на родине", – заявили в таможенной службе.

Против задержанного возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков. Максимальный срок за такое правонарушение составляет семь лет.

Как информирует Reuters, Министерство иностранных дел Германии заявило, что находится в контакте с адвокатами своего гражданина.

"Российские власти уведомили об аресте наше генеральное консульство, поэтому мы оказываем консульскую помощь задержанному", – сказала спикер МИД.

Арест гражданина Германии в РФ является потенциально важным для Москвы в то время, когда Кремль добивается освобождения россиянина Вадима Красикова, осужденного в 2019 году в Германии за убийство чеченского диссидента в Берлине, в рамках возможного более широкого обмена заключенными с Соединенными Штатами.

Сейчас РФ и США обсуждают возможный обмен заключенными, который позволил бы двум гражданам США, заключенным в России – репортеру Wall Street Journal Эвану Гершковичу и бывшему морскому пехотинцу США Полу Вилану – вернуться на родину.

Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе, что нет смысла держать Гершковича в тюрьме в РФ, и что переговоры с Вашингтоном продолжаются.

Путин предположил, что в обмен на это Москва хочет, чтобы Германия освободила российского гражданина, хотя не назвал имени Красикова.

Ранее турецкая контртеррористическая полиция, которая расследует деятельность боевиков "Исламского государства", задержала гражданина России, который работал на атомной электростанции, строящейся на южном побережье страны.

Перед этим турецкие власти задержали 47 человек, включая двух вооруженных стрелков, по подозрению в нападении на церковь в стамбульском районе Сарыер, где во время службы в воскресенье застрелили человека.