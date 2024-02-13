СМИ: Турция арестовала россиянина на атомной станции в рамках расследования против ИГИЛ

Турецкая контртеррористическая полиция, которая расследует деятельность боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ), задержала гражданина России, который работал на атомной электростанции, строящейся на южном побережье страны.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности, пишет "Европейская правда".

Подозреваемый работал под вымышленным именем на атомной электростанции "Аккую", которую строит российский "Росатом".

По данным правоохранителей, турецкий суд официально арестовал иностранца.

В официальном заявлении полиции не уточняется гражданство подозреваемого и не приводятся другие подробности операции.

Напомним, на прошлой неделе в Турции полиция задержала 40 человек, которых подозревают в попытке теракта у здания суда в Стамбуле, в результате которого погибла женщина.

В конце января произошел теракт в одной из церквей Стамбула с гибелью одного человека, после того задержали десятки человек. Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ.