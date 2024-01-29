Нападение на церковь в Стамбуле: задержали 47 человек, в том числе одного россиянина

Турецкие власти задержали 47 человек, включая двух вооруженных стрелков, по подозрению в нападении на церковь в стамбульском районе Сарыер, где во время службы в воскресенье застрелили человека.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил о том, что полиция провела рейды в более чем 30 местах по всему Стамбулу и задержала 47 человек. Среди них – двое вооруженных иностранцев, в частности гражданин РФ.

"Оба подозреваемых являются иностранными гражданами. Один из них – из Таджикистана, другой – россиянин, и мы считаем, что они связаны с (террористической группировкой) "Исламское государство", – сказал он, добавив, что подозреваемых допросят.

Ранее "Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за нападение на церковь в своем заявлении в Telegram, заявив, что это был ответ на призыв лидеров группировки нападать на евреев и христиан.

На видеозаписях с камер наблюдения изнутри церкви видно, как вооруженные люди в масках вошли в здание и выстрелили в мужчину, который шел перед ними, после чего ушли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил священнику церкви, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку, сообщил его офис, опубликовав видеозапись разговора.

Ранее сообщалось, что во время нападения на церковь в стамбульском районе Сарийер во время службы в воскресенье погиб один человек.

Напомним, полиция немецкого города Ульм, что в земле Баден-Вюртемберг, вечером 26 января провела спецоперацию в связи с сообщением о захвате заложников в местной кофейне Starbucks.

А в ноябре прошлого года в аэропорту Гамбурга вооруженный мужчина почти сутки держал в заложниках 4-летнюю дочь.