Суд подтвердил вину экс-президента Франции Саркози в незаконном финансировании кампании

Бывшего президента Франции Николя Саркози апелляционный суд Парижа признал виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года, что подтвердило предыдущее решение суда низшей инстанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Экс-главу государства приговорили к одному году тюремного заключения, половина из него – условно, которое он может отбыть с помощью альтернативных средств, таких как ношение электронного браслета, без заключения.

Саркози приговорили к одному году заключения в 2021 году, когда его впервые признали виновным, но это наказание приостановили, пока он подавал апелляцию.

Экс-президент всегда отрицал обвинения в том, что его партия UMP сотрудничала с фирмой по связям с общественностью Bygmalion, чтобы скрыть истинную стоимость его предвыборной кампании, которая отмечалась пышными шоу-мероприятиями, ранее невиданными во французской политике.

Во время слушаний Саркози, который был у власти с 2007 по 2012 год, возложил вину на некоторых членов своей предвыборной команды, заявив, что не выбирал ни одного поставщика и не подписывал ни одного счета.

Во Франции действуют строгие ограничения на расходы на предвыборную кампанию. Прокуроры утверждают, что фирма выставила счет UMP, а не кампании.

По словам обвинения, Саркози потратил 42,8 млн евро на свою кампанию 2012 года, что почти вдвое превышает разрешенную сумму.

Ранее экс-президенту Франции предъявили уголовное обвинение в рамках расследования возможного давления на свидетелей, связанного с делом о незаконном финансировании избирательной кампании.

Ранее Саркози уже был осужден за попытки повлиять на судью. Он стал первым президентом Пятой Республики, получившим тюремный срок.