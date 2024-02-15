В Эстонии из-за украинцев с временной защитой выросли все показатели рабочей силы

В 2023 году в Эстонии выросли все показатели по трудовой силе, преимущественно за счет украинцев.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Статистическое ведомство привело данные за 2023 год, согласно которым в стране в этот период уровень трудоустройства не изменился и остался на уровне 69,2%.

Количество людей трудоспособного возраста выросло на 25600, в основном – за счет украинцев, которые оформили в Эстонии временную защиту.

Безработица составила 6,4%, при этом количество нетрудоустроенных выросло на 7500 человек по сравнению с предыдущим годом.

Занятость выросла в сфере услуг и уменьшилась в промышленности и строительстве.

Один из последних опросов показал, что в Эстонии начал расти уровень поддержки приема беженцев из Украины, по сравнению с началом осени.

А в одном из норвежских городов вспыхнул скандал из-за решения ограничить принятие искателей убежища и поселять у себя только выходцев из Украины.