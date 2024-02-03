В Естонії після падіння зріс підтримки українських біженців

Дослідження громадської думки показало, що в Естонії почав зростати рівень підтримки прийому біженців з України у порівнянні з початком осені.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування опитування Turu-uuringute AS на замовлення Державної канцелярії, інформує естонський мовник ERR.

Якщо у вересні 2023 року підтримка прийому українських біженців упала в Естонії до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни Росії проти України, то в грудні вона знову почала зростати.

У вересні 60% жителів Естонії вважали, що держава в разі потреби має приймати українських біженців. У грудні ж кількість прихильників прийому біженців з України зросла до 63%.

Проти прийому українських біженців у вересні висловився 31% опитаних, у грудні – 30%.

Серед естонців частка прихильників прийому біженців становила в грудні 72%, серед представників інших національностей – 46%.

Опитування Turu-uuringute проводили з 6 до 12 грудня, у ньому взяли участь 1252 людини віком 15 років і старші по всій Естонії.

Наприкінці року стало відомо, що Естонія виділила понад 700 тисяч євро на психологічну допомогу і інтеграцію українських біженців.