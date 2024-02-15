В Естонії через українців з тимчасовим захистом зросли усі показники робочої сили
У 2023 році в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили,, переважно за рахунок українців.
Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".
Статистичне відомство навело дані за 2023 рік, згідно з якими в країні у цей період рівень працевлаштування не змінився і залишився на рівні 69,2%.
Кількість людей працездатного віку зросла на 25600, в основному – за рахунок українців, які оформили в Естонії тимчасовий захист.
Безробіття становило 6,4%, при цьому кількість непрацевлаштованих зросла на 7500 осіб, порівняно з попереднім роком.
Зайнятість зросла у сфері послуг та зменшилася у промисловості й будівництві.
Одне з останніх опитувань показало, що в Естонії почав зростати рівень підтримки прийому біженців з України, порівняно з початком осені.
А в одному з норвезьких міст спалахнув скандал через рішення обмежити прийняття шукачів притулку і поселяти у себе лише вихідців з України.