Скандал в одному з найбільших міст Норвегії: вирішило приймати біженців тільки з України

П’яте найбільше місто Норвегії Драммен ухвалило рішення обмежити прийняття мігрантів і пускати до себе лише вихідців з України, чим викликало гостру критику серед національних партій та уряду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Nettavisen.

Дискусії про зміни міграційної політики в міській раді Драммена (місті з населенням у 120 тисяч людей) тривали останні кілька тижнів – після того як чотири правоцентристські партії, які мають більшість у раді, представили свою остаточну пропозицію.

Вони проігнорували клопотання норвезького уряду прийняти 340 біженців і натомість зупинились на 125. Крім того, вони включили до проєкту резолюції положення про те, що Драммен повинен приймати тільки українських біженців – тому що поселення ще більшої кількості людей незахідного походження буде "перешкодою для інтеграції".

Формулювання, яке викликало скандальні обговорення, дещо пом’якшили, додавши посилання на війну в Україні як причину віддавати пріоритет саме біженцям звідти. Тим не менш, суть резолюції залишилась такою ж, і її ухвалили мінімальною кількістю голосів – 29 проти 28.

Рішення негайно оскаржила опозиція міськради Драммена, яка звернулася до уряду з проханням оцінити законність резолюції та вимагаючи її призупинення до остаточного висновку.

Міністерка праці та інтеграції Норвегії Тоне Бренна вже заявила, що муніципалітети не можуть відсіювати біженців за країною походження – лише встановлювати чисельність прибулих. Більш радикально висловився прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прямо назвавши рішення Драммена незаконним в інтерв'ю NRK.

Нагадаємо, що норвезький уряд уже двічі за останні місяці посилював умови прийняття біженців з України, посилаючись на неможливість забезпечити таку велику кількість людей.