В правящей партии Грузии снова обвинили президента в намерениях "навредить стране"

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил президента Саломе Зурабишвили в намерениях "навредить репутации страны" своим участием в Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Папуашвили отметил, что Саломе Зурабишвили "представляет в Мюнхене только саму себя как частное лицо", потому что правительство не согласовывало ее визит.

"Этот факт в очередной раз демонстрирует, что ее совсем не интересует конституция Грузии, грузинский народ, она считает, что Грузия – это двор ее резиденции, где она делает, что пожелает", – заявил спикер.

Он добавил, что президент "напрямую зависит от "Единого национального движения" (оппозиционной партии экс-президента Михеила Саакашвили).

"Единственная его (визита. – Ред.) цель – навредить международной репутации Грузии", – заявил Папуашвили.

Напомним, президент Грузии и правительственная делегация отдельно едут на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Правительственную делегацию на этот раз будет возглавлять министр иностранных дел, а не новый премьер-министр Ираклий Кобахидзе. В партии это объяснили тем, что Кобахидзе занят подготовкой к визиту в Брюссель.

В то же время в публичной дискуссии звучали предположения, что в "Грузинской мечте" обиделись на организаторов за то, что в ежегодном докладе соучредителя партии Бидзину Иванишвили упомянули как "российского олигарха".

В 2023 году "Мечта" уже пыталась объявить импичмент президенту за визиты в западные страны без согласования правительства, но на это партии не хватало голосов.

В октябре в Грузии состоятся парламентские выборы, после которых нового президента будет избирать коллегия выборщиков.