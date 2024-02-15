У керівній партії Грузії знову звинуватили президентку в намірах "нашкодити країні"

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив президентку Саломе Зурабішвілі у намірах "нашкодити репутації країни" своєю участю у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Папуашвілі наголосив, що Саломе Зурабішвілі "представляє у Мюнхені лише саму себе як приватну особу", тому що уряд не погоджував її візит.

"Цей факт вчергове демонструє, що її зовсім не цікавить конституція Грузії, грузинський народ, вона вважає, що Грузія – це подвір’я її резиденції, де вона робить, що забажає", – заявив спікер.

Він додав, що президентка "прямо залежить від "Єдиного національного руху" (опозиційної партії експрезидента Міхеїла Саакашвілі).

"Єдина його (візиту. – Ред.) мета – нашкодити міжнародній репутації Грузії", – заявив Папуашвілі.

Нагадаємо, президентка Грузії та урядова делегація окремо їдуть на Мюнхенську безпекову конференцію.

Урядову делегацію цього разу очолюватиме міністр закордонних справ, а не новий прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе. У партії це пояснили тим, що Кобахідзе зайнятий підготовкою до візиту до Брюсселя.

Водночас у публічній дискусії лунали припущення, що у "Грузинській мрії" образилися на організаторів за те, що у щорічній доповіді співзасновника партії Бідзіну Іванішвілі згадали як "російського олігарха".

У 2023 році "Мрія" вже намагалася оголосити імпічмент президентці за візити до західних країн без погодження уряду, але на це партії не вистачало голосів.

У жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після яких нового президента обиратиме колегія виборників.

