Еврокомиссия выделит почти 100 тысяч евро Эстонии для расследования повреждения Balticconnector

Европейская комиссия решила выделить почти 100 тысяч евро Департаменту полиции и пограничной охраны и Военно-морским силам Эстонии, чтобы поддержать расследование повреждения газопровода Balticconnector, которое произошло 8 октября 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК в четверг, пишет "Европейская правда".

Финансирование из Фонда внутренней безопасности дополняет чрезвычайную поддержку, уже предоставленную Финляндии в декабре 2023 года.

После диверсии на трубопроводах "Северных потоков" комиссия ускорила свою работу над обеспечением устойчивости критической инфраструктуры. С января 2023 года действуют новые правила по устойчивости критически важных объектов, а также сетей и систем связи ЕС.

Для улучшения реагирования ЕС на разрушительные инциденты критической инфраструктуры со значительным трансграничным влиянием комиссия предложила рекомендации по плану развития критической инфраструктуры.

Также было усилено уже существующее сотрудничество между ЕС и НАТО. В январе 2023 года президент комиссии фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Столтенберг основали Целевую группу по вопросам устойчивости критической инфраструктуры.

Как известно, власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".