Єврокомісія виділить майже 100 тисяч євро Естонії для розслідування пошкодження Balticconnector

Європейська комісія вирішила виділити майже 100 тисяч євро Департаменту поліції і прикордонної охорони та Військово-морським силам Естонії, щоб підтримати розслідування пошкодження газопроводу Balticconnector, що сталось 8 жовтня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба ЄК у четвер, пише "Європейська правда".

Фінансування з Фонду внутрішньої безпеки доповнює надзвичайну підтримку, вже надану Фінляндії в грудні 2023 року.

Після диверсії на трубопроводах "Північних потоків" комісія прискорила свою роботу над забезпеченням стійкості критичної інфраструктури. З січня 2023 року діють нові правила щодо стійкості критично важливих об'єктів, а також мереж і систем зв'язку ЄС.

Для покращення реагування ЄС на руйнівні інциденти критичної інфраструктури зі значним транскордонним впливом комісія запропонувала рекомендації щодо плану розвитку критичної інфраструктури.

Також було посилено вже існуючу співпрацю між ЄС і НАТО. У січні 2023 року президентка комісії фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Столтенберг започаткували Цільову групу з питань стійкості критичної інфраструктури.

Як відомо, влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об’єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю – наскільки Китай готовий до співпраці".