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В Финляндии назвали сроки восстановления работы поврежденного газопровода Balticconnector

Четверг, 15 февраля 2024, 18:05

Финский государственный оператор газотранспортной системы Gasgrid Finland прогнозирует, что газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию и был поврежден в октябре 2023 года, возобновит работу в апреле.

Об этом Gasgrid Finland сообщил 15 февраля, пишет "Европейская правда".

Финский оператор ГТС указал, что подготовка к ремонтным работам на Balticconnector совместно с эстонским оператором Elering "происходит в соответствии с планами", и с четверга они переходят к практической подготовке ремонта.

Ремонтные работы в море планируется начать в начале марта, а ориентировочная дата ввода Balticconnector в эксплуатацию – 22 апреля, говорят в Gasgrid Finland, "при условии, что ремонтные работы, которые вскоре начнутся, будут выполнены согласно плану".

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Оператор предостерегает, что на продолжительность ремонта могут повлиять погодные условия, в частности оледенение в Балтийском море.

Как известно, власти Финляндии и Эстонии расследуют поражение газопровода Balticconnector и телекоммуникационного кабеля, соединяющего две страны.

После предварительного расследования власти сосредоточились на китайском судне NewNew Polar Bear, которое находилось в этом районе во время повреждения инфраструктурных объектов. Финская полиция считает, что судно могло бросить якорь на морское дно, разорвав трубопровод и многочисленные телекоммуникационные кабели.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна ранее заявил, что продолжительность расследования будет зависеть "от Китая – насколько Китай готов к сотрудничеству".

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