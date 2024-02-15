Партия Фицо судится из-за "клеветы" с журналистом, отцом лидера оппозиции

Представители партии премьер-министра Словакии Роберта Фицо Smer-SD подали уголовную жалобу на журналиста Мартина Милана Шимечки, который является отцом лидера оппозиционной "Прогрессивной Словакии" по подозрению в "клевете на нацию".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информагентство SITA.

Глава канцелярии словацкого правительства Юрай Гедра заявил, что причиной иска против Шимечки являются его высказывания о словацкой нации.

По словам Гедры, Шимечка в одной из дискуссий высказался о Фицо так: "Это премьер-министр маленькой нации, трусливой, которая никогда не воевала...". Затем он вроде бы добавил: "Я должен был сказать, что словаки – нация трусов, а не трусливая нация".

Глава канцелярии офиса Фицо считает, что высказывания журналиста "перешли грань уголовной ответственности", а он неоднократно делал "непристойные, недостойные и дегуманизирующие комментарии о других людях с другими взглядами".

Сын журналиста, лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка расценивает уголовное заявление Smer-SD как "дешевую демонстрацию силы" и попытку отвлечь внимание общества. Он также напомнил, как его отца преследовали коммунистический режим в Чехословакии и бывший авторитарный лидер Словакии Владимир Мечиар.

"Smer захватила полицию, собирается захватить SiS (спецслужбу. – Ред.), теперь она нападает на независимых журналистов. И совершенно нелепо втягивает в это меня, как оппозиционного политика", – считает Шимечка-младший.

Сам журналист в комментарии родному изданию Dennik N назвал обвинения против себя "смехотворными". "С другой стороны, я вижу в этом продолжение политики этой власти, которая хочет запугать журналистов. Я думаю, что это не закончится, будет еще больше", – добавил он.

В ноябре 2023 года, примерно через месяц после назначения на должность премьера, Роберт Фицо объявил бойкот четырем оппозиционным словацким СМИ, в частности Denník N. Он утверждал, что эти СМИ открыто демонстрируют враждебную политическую позицию, в основном, публикуя ложную или неполную информацию или скрывая информацию.