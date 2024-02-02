В Словакии снова прошли протесты против правительства Фицо, в Братиславе вышли 30 тысяч

В четверг в более 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала крупнейшей и собрала 30 тысяч участников.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают Dennik N и TV Noviny.

Акция 1 февраля стала седьмым общенациональным протестом, а для Братиславы – крупнейшей из всех предыдущих. Акции организовали по призыву оппозиционных политсил, присоединились также общественные организации.

Photo N – Tomáš Benedikovič

Всего демонстрации прошли в 32 городах Словакии и восьми местах за границей.

30 000 участников в Братиславе называют рекордом с начала протестов. На митинге выступали в том числе родители убитого журналиста-расследователя Яна Куцяка, смерть которого шесть лет назад привела к массовым протестам и отставке Фицо с должности премьер-министра.

Протестующие требуют отказаться от противоречивых изменений в уголовный кодекс, оппозиционные политики критикуют правящую коалицию за игнорирование дебатов и их конституционных прав.

Предыдущий протест состоялся 25 января, тогда 27 тысяч протестующих в Братиславе также назвали рекордом.