Парламент Словакии проголосовал за отмену Специальной прокуратуры

Словацкие депутаты правительственной коалиции проголосовали за изменения в уголовный кодекс и ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся расследованием тяжких преступлений и коррупции – законодательство, которое подвергли резкой критике в стране и в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

78 из 150 депутатов парламента проголосовали за план, который предусматривает ликвидацию специальной прокуратуры, занимающейся такими преступлениями, как взяточничество, организованная преступность и экстремизм.

Правящая коалиция протолкнула изменения, используя ускоренную парламентскую процедуру, что означает, что законопроект не был рассмотрен экспертами и другими сторонами, которые обычно участвуют в этом процессе. Она также ограничила время для парламентских дебатов.

Изменения в законодательство предусматривают, что эти дела передадут в региональные прокуратуры, которые не занимались такими преступлениями в течение 20 лет.

Это также означает смягчение наказаний за коррупцию и некоторые другие преступления, в частности возможность условного осуждения, а также значительное сокращение сроков давности.

Президент Словакии Зузана Чапутова предупредила, что эти изменения ставят под угрозу верховенство права и могут нанести "непредсказуемый" вред обществу.

Она заявила, что готова ветировать изменения и подать конституционную жалобу, если правящая трехпартийная коалиция преодолеет ее вето. Оппозиционные партии также планируют обжалование.

Европарламент со своей стороны поставил под сомнение способность Словакии бороться с коррупцией, если изменения будут приняты. Европейская прокуратура заявила, что планы Братиславы угрожают защите финансовых интересов ЕС и его антикоррупционной системе.

Напомним, что ряд лиц, связанных с партией премьер-министра Роберта Фицо, преследуют в связи с обвинениями в коррупции.

В начале февраля в более 30 городах Словакии снова прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в столице Братиславе акция стала самой крупной и собрала 30 тысяч участников.

Протестующие требуют отказаться от противоречивых изменений в уголовный кодекс, оппозиционные политики критикуют правящую коалицию за игнорирование дебатов и их конституционных прав.

Предыдущий протест состоялся 25 января, тогда 27 тысяч протестующих в Братиславе также назвали рекордом.