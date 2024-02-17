Шольц обещает, что рекордные инвестиции Германии в оборону продлятся десятилетиями

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц взял публичное обязательство по длительному росту оборонных расходов Германии.

Об этом он заявил в речи на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Олаф Шольц, в отличие от всех предыдущих спикеров главной сцены конференции, посвятил львиную долю своей речи российской войне и ее последствиям и начал с того, что Россия выиграла время, потому что была готова к войне гораздо лучше Запада. "Россия готовилась к этой войне много лет", – подчеркнул он, а также призвал всех задуматься над последствиями, если России позволят победить.

Шольц также подтвердил сообщения о том, что Германия должна резко нарастить оборонные расходы в 2024 году и достичь их уровня в 2% ВВП. Более того, он пообещал, что этот рост является длительным.

"Германия будет инвестировать более 2% ВВП в оборону в этом году, в следующем и последующие годы – в 2020-х, 2030-х и далее", – заявил он.

Как известно, значительная часть оборонных расходов Германии пойдет на обеспечение поставок оружия для Украины. По словам Шольца, это требует объяснений для общества.

"Люди спрашивают, не лучше ли использовать эти деньги на что-то другое. И Россия эти вопросы подпитывает. Но без безопасности все остальное ничего не значит", – заявил канцлер.

Также Шольц в Мюнхене прокомментировал возможные поставки Taurus Украине.

Подробно о росте оборонных расходов европейских государств читайте в статье "Дональд Трамп объединяет НАТО. Как Альянс меняет помощь Украине"