Шольц обіцяє, що рекордні інвестиції Німеччини у оборону триватимуть десятиріччями

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц взяв публічне зобов’язання щодо тривалого зростання оборонних витрат Німеччини.

Про це він заявив у промові на Мюнхенський безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Олаф Шольц, на відміну від усіх попередніх спікерів головної сцени конференції, присвятив левову частку своєї промови російській війні та її наслідками і почав з того, що Росія виграла час, бо була готова до війни набагато краще за Захід. "Росія готувалася до цієї війни багато років", – наголосив він, а також закликав усіх замислитися над наслідками, якщо Росії дозволять перемогти.

Шольц також підтвердив повідомлення про те, що Німеччина має різко наростити оборонні витрати у 2024 році та досягти їхнього рівня у 2% ВВП. Понад те, він пообіцяв, що це зростання є тривалим.

"Німеччина буде інвестувати понад 2% ВВП у оборону цього року, наступного і подальші роки – у 2020-х, 2030-х і далі", – заявив він.

Як відомо, значна частина оборонних витрат Німеччини піде на забезпечення постачання зброї для України. За словами Шольца, це потребує пояснень для суспільства.

"Люди питають, чи не краще використати ці гроші на щось інше. І Росія ці питання підживлює. Але без безпеки все інше нічого не означає", – заявив канцлер.

Також Шольц у Мюнхені прокоментував можливе постачання Taurus Україні.

Детально про зростання оборонних витрат європейських держав читайте у статті "Дональд Трамп гуртує НАТО. Як Альянс змінює допомогу Україні"