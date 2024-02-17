Зеленский рассказал, чего ждет от Марка Рютте, когда тот станет генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на поддержку Марка Рютте, главного претендента на пост генсека НАТО, относительно приглашения Украины в Альянс.

Об этом Зеленский заявил в субботу в разговоре с Рютте в присутствии нидерландских и украинских журналистов, сообщает из Мюнхена корреспондент "Европейской правды".

Переговоры Зеленского и Рютте, который сейчас является премьер-министром Нидерландов, состоялись на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Перед их началом, на протокольной части встречи, голландские журналисты попросили лидеров прокомментировать, как повлияет на их отношения возможный переход Марка Рютте на должность генсека НАТО.

Ранее "Европейская правда" рассказывала в статье из Брюсселя, что кандидатура нового генерального секретаря Альянса фактически согласована.

Владимир Зеленский пообещал, что будет требовать от "своего друга Марка" решения о приглашении Украины в Альянс.

"У нас будут твердые отношения, и Марку придется отвечать на сложный вопрос от Украины, если он станет генеком НАТО – а я надеюсь, что он станет. Этот вопрос – (о предоставлении) приглашения для Украины в НАТО", – заявил президент Украины, добавив, что ожидает содействия Рютте в воплощении этой цели.

"Я знаю Марка и знаю, что он сохранит единство в НАТО, а это – главное. Есть много вызовов, и мы знаем где они", – добавил Зеленский, намекнув на заявления, звучащие от лидера гонки в США Дональда Трампа.

О процессах, которые происходят сейчас в Альянсе, читайте в статье "Дональд Трамп объединяет НАТО".

Правительство Нидерландов под руководством Рютте является одним из ключевых поставщиков оружия в Украину. Между тем, власть в стране должна измениться, сейчас в Нидерландах рассматривают формирование необычного правительства.