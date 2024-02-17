Зеленський розповів, чого чекає від Марка Рютте, коли той стане генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський розраховує на підтримку Марка Рютте, головного претендента на посаду генсека НАТО, щодо запрошення України до Альянсу.

Про це Зеленський заявив у суботу в розмові з Рютте у присутності нідерландських та українських журналістів, повідомляє з Мюнхена кореспондент "Європейської правди".

Переговори Зеленського та Рютте, який наразі є прем’єр-міністром Нідерландів, відбулися на полях Мюнхенської безпекової конференції. Перед їхнім початком, на протокольній частині зустрічі, голандські журналісти попросили лідерів прокоментувати, як вплине на їхні відносини можливий перехід Марка Рютте на посаду генсека НАТО.

Раніше "Європейська правда" розповідала у статті з Брюсселя, що кандидатура нового генерального секретаря Альянсу фактично погоджена.

Володимир Зеленський пообіцяв, що вимагатиме від "свого друга Марка" рішення про запрошення України до Альянсу.

"У нас будуть тверді відносини, і Марку доведеться відповідати на складне запитання від України, якщо він стане генеком НАТО – а я сподіваюся, що він стане. Це запитання – (про надання) запрошення для України до НАТО", – заявив президент України, додавши, що очікує на сприяння Рютте у втіленні цієї мети.

"Я знаю Марка і знаю, що він збереже єдність в НАТО, а це – головне. Є багато викликів, і ми знаємо де вони", – додав Зеленський, натякнувши на заяви, що лунають від лідера перегонів у США Дональда Трампа.

Про процеси, які відбуваються зараз у Альянсі, читайте у статті "Дональд Трамп гуртує НАТО".

Уряд Нідерландів під керівництвом Рютте є одним з ключових постачальників зброї до України. Між тим, влада у країні має змінитися, у зараз у Нідерландах розглядають формування незвичного уряду.