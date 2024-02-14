В Нидерландах рассматривают формирование необычного правительства

Несколько партий в Нидерландах поддержали призыв лидера ультраправых, победивших на выборах, Герта Вилдерса к изучению возможности сформировать необычное правительство, поскольку договоренность о традиционном правительстве большинства пока выглядит недостижимой.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Среди рассматриваемых вариантов – правительство меньшинства или более технократическое правительство, в котором министры не будут связаны жесткими соглашениями между партиями и будут искать ситуативное большинство для проведения своей политики.

Последний вариант поддержали лидеры центристских партий NSC и VVD, двух основных потенциальных партнеров Вилдерса, хотя они не смогли объяснить, как это будет работать.

"Это что-то новое, для чего у меня нет шаблона", – сказала лидер VVD Дилан Ешильгьоз-Зегериус, добавив, что она предпочла бы базовые соглашения между партиями с акцентом на государственные финансы.

В то же время лидер NSC Питер Омтцигт призвал партии представить свои идеи по коалиции за столом переговоров в течение следующих недель.

Впрочем, несколько других партий, в частности альянс "Лево-зеленых" и лейбористов (GroenLinks-PvdA), либеральная D66 и христианско-демократическая CDA, не изъявили особого желания это делать.

Вилдерс предложил, чтобы новый посредник в течение следующего месяца провел консультации со всеми лидерами парламентских партий, чтобы услышать их приоритеты, а затем выбрал группу для дальнейших действий.

Нидерланды традиционно руководствуются коалициями большинства, которые закрепляют свои договоренности в детальных правительственных пактах.

Впрочем, поскольку слишком много партий отказываются работать с Вилдерсом, несмотря на его обещания отказаться от наиболее противоречивых планов – таких как закрытие мечетей и запрет Корана, страна может получить необычное правительство.

"Я рассматриваю все варианты. Мы не за новые выборы, ведь хотим взять на себя ответственность", – сказал Вилдерс во время парламентских дебатов, добавив, что он по-прежнему стремится возглавить новую коалицию на посту премьера.

Ранее партия NSC во главе с Питером Омтцигтом решила выйти из коалиционных переговоров, инициированных победителем последних парламентских выборов – ультраправой Партией свободы Герта Вилдерса.

Напомним, что Партия свободы Нидерландов, которая неожиданно победила на досрочных парламентских выборах в ноябре 2023 года, вела переговоры с NSC, правой Народной партией за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданским движением" (BBB).

Но уже длительное время между партиями возникают заметные противоречия, связанные прежде всего с жесткой антииммиграционной позицией ультраправых.

Читайте также: "Орбан" из Гааги: сможет ли противник помощи Украине стать премьером Нидерландов.