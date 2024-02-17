Кулеба в Мюнхене посоветовал европейцам, как найти деньги на снаряды для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что недостаток финансирования оружия для Украины связан с тем, что у части европейских лидеров есть ложное восприятие российской агрессии.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил на панельной дискуссии, посвященной так называемой "усталости от Украины".

Подытоживая разговор, где от западных участников звучали и призывы находить ресурсы для поставок для ВСУ, и попытки объяснить, почему Украина столкнулась с так называемым "снарядным голодом", Дмитрий Кулеба предложил скептикам посмотреть на войну иначе.

"Эра мира в Европе прошла" – пояснил министр и напомнил, что сейчас от спикеров из многих стран звучит мнение, что в случае поражения Украины РФ наверняка не остановится.

"Каждый раз, когда ВСУ оставляют очередной город, которые не могут оборонять из-за нехватки снарядов – думайте об этом не только в контексте миропорядка и демократии. Думайте о том, что это означает, что российские солдаты стали на несколько километров ближе к вашим домам и вашим детям. И если вы посмотрите с этого угла – то найдете деньги", – пояснил он.

Как сообщала "Европейская правда", ранее в Мюнхене Дания призвала Европу не прятаться за проблемами производства в поставках оружия в Украину.

Также от участников звучали креативные идеи о том, как достать снаряды для Украины.