Кулеба у Мюнхені порадив європейцям, як знайти гроші на снаряди для ЗСУ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що брак фінансування зброї для України пов’язаний з тим, що у частини європейських лідерів є хибне сприйняття російської агресії.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив на панельній дискусії, що присвячена так званій "втомі від України".

Підсумовуючи розмову, де від західних учасників звучали і заклики знаходити ресурси для постачань для ЗСУ, і спроби пояснення про те, чому Україна стикнулася із так званим "снарядним голодом", Дмитро Кулеба запропонував скептикам подивитися на війну інакше.

"Ера миру в Європі минула" – пояснив міністр і нагадав, що зараз від спікерів з багатьох країн звучить думка, що у разі поразки України РФ напевно не зупиниться.

"Кожного разу, коли ЗСУ облишають чергове місто, які не можуть обороняти через брак снарядів – думайте про це не лише в контексті миропорядку і демократії. Думайте про те, що це означає, що російські солдати стали на кілька кілометрів ближче до ваших домівок і ваших дітей. І якщо ви подивитеся з цього куту – то знайдете гроші", – пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у Мюнхені Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

Також від учасників лунали креативні ідеї про те, як дістати снаряди для України.