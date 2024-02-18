В Нидерландах произошли беспорядки на фоне встречи эритрейской общины

В Гааге на фоне встречи эритрейской общины в конференц-центре произошли беспорядки, устроенные оппонентами, в результате этого пострадали четверо правоохранителей.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Встреча проходила в зале для событий в центре города и была заявлена как празднование нового года, ее организовали выходцы из Эритреи, поддерживающие власти страны. В конференц-зале собрались несколько сотен человек.

Снаружи начала собираться молодежь из эритрейской организации Brigade Nhamedu, которые являются противниками эритрейских властей. Члены этой группы видят в культурных событиях и любых собраниях проправительственных групп прославление эритрейского режима и пытаются срывать их.

В результате беспорядков, устроенных возле помещения конференц-центра, пострадали четверо правоохранителей. Участники беспорядков пришли с палками, бросались камнями, подожгли автобус и несколько машин полиции.

Фото: ANP

Несколько человек были задержаны.

Мэр Гааги назвал беспорядки абсолютно неприемлемыми и заявил, что прокуратура создает большую следственную группу для привлечения виновных к ответственности.

Подобные инциденты ранее происходили также в Швеции и Германии.