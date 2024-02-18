У Нідерландах сталися заворушення на тлі зустрічі еритрейської громади

У Гаазі на тлі зустрічі еритрейської громади у конференц-центрі сталися заворушення, влаштовані опонентами, внаслідок цього постраждали четверо правоохоронців.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Зустріч проходила у залі для подій в центрі міста та була заявлена як святкування нового року, її організували вихідці з Еритреї, що підтримують владу країни. У конференц-залі зібралися кілька сотень людей.

Ззовні почала збиратися молодь з еритрейської організації Brigade Nhamedu, які є противниками еритрейської влади. Члени цієї групи вбачають у культурних подіях та будь-яких зібраннях проурядових груп прославлення еритрейського режиму і намагаються зривати їх.

Внаслідок заворушень, влаштованих біля приміщення конференц-центру, постраждали четверо правоохоронців. Учасники заворушень прийшли з палками, кидалися камінням, підпалили автобус та кілька машин поліції.

Фото: ANP

Кількох людей затримали.

Мер Гааги назвав заворушення абсолютно неприйнятними та заявив, що прокуратура створює велику слідчу групу для притягнення винних до відповідальності.

Подібні інциденти раніше ставалися також у Швеції та Німеччині.