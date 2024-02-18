У Нідерландах сталися заворушення на тлі зустрічі еритрейської громади
Неділя, 18 лютого 2024, 10:14
У Гаазі на тлі зустрічі еритрейської громади у конференц-центрі сталися заворушення, влаштовані опонентами, внаслідок цього постраждали четверо правоохоронців.
Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".
Зустріч проходила у залі для подій в центрі міста та була заявлена як святкування нового року, її організували вихідці з Еритреї, що підтримують владу країни. У конференц-залі зібралися кілька сотень людей.
Ззовні почала збиратися молодь з еритрейської організації Brigade Nhamedu, які є противниками еритрейської влади. Члени цієї групи вбачають у культурних подіях та будь-яких зібраннях проурядових груп прославлення еритрейського режиму і намагаються зривати їх.
Внаслідок заворушень, влаштованих біля приміщення конференц-центру, постраждали четверо правоохоронців. Учасники заворушень прийшли з палками, кидалися камінням, підпалили автобус та кілька машин поліції.
Кількох людей затримали.
Мер Гааги назвав заворушення абсолютно неприйнятними та заявив, що прокуратура створює велику слідчу групу для притягнення винних до відповідальності.
Подібні інциденти раніше ставалися також у Швеції та Німеччині.