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У Нідерландах сталися заворушення на тлі зустрічі еритрейської громади

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Неділя, 18 лютого 2024, 10:14

У Гаазі на тлі зустрічі еритрейської громади у конференц-центрі сталися заворушення, влаштовані опонентами, внаслідок цього постраждали четверо правоохоронців.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда". 

Зустріч проходила у залі для подій в центрі міста та була заявлена як святкування нового року, її організували вихідці з Еритреї, що підтримують владу країни. У конференц-залі зібралися кілька сотень людей. 

Ззовні почала збиратися молодь з еритрейської організації Brigade Nhamedu, які є противниками еритрейської влади. Члени цієї групи вбачають у культурних подіях та будь-яких зібраннях проурядових груп прославлення еритрейського режиму і намагаються зривати їх.  

Внаслідок заворушень, влаштованих біля приміщення конференц-центру, постраждали четверо правоохоронців. Учасники заворушень прийшли з палками, кидалися камінням, підпалили автобус та кілька машин поліції. 

 
Фото: ANP

Кількох людей затримали.

 

Мер Гааги назвав заворушення абсолютно неприйнятними та заявив, що прокуратура створює велику слідчу групу для притягнення винних до відповідальності. 

Подібні інциденти раніше ставалися також у Швеції та Німеччині

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